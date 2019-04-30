Хуан Гуайдо утверждает, что получил поддержку военных и начинает операцию по свержению президента Венесуэлы

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо утверждает, что получил поддержку военных и начинает заключительный этап операции по свержению президента страны Николаса Мадуро

Он опубликовал видео в Твиттере. Гуайдо подчеркнул, что армия приняла правильное решение – поддержать оппозицию, которая первого мая начнет мирные протесты. В свою очередь, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что небольшая группа военных заговорщиков планирует государственный переворот и власти пытаются их обезвредить.

Государственный интернет-провайдер Венесуэлы ограничивает доступ к социальным сетям в стране, — сообщает неправительственная организация NetBlocks. Она отслеживает блокировки в интернете.