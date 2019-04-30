Белоруссия полностью остановила прием нефти из России

Это связано с поступлением некачественного сырья по нефтепроводу «Дружба».

Цель данной меры — вытеснить некондиционную нефть с российского участка нефтепровода, сообщили в компании «Гомельтранснефть Дружба». Возобновить транспортировку по территории Республики планируется в четверг. По предварительной оценке, всего в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши скопилось примерно 5 миллионов тонн российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, передает агентство БелТА.

В"Гомельтранснефти" пояснили, что Белоруссия может через десять дней восстановить прокачку по своей территории на уровне 60-65% среднегодовой загрузки, или 40% проектной мощности нефтепровода.

Принятые меры позволят восстановить работу только одной нитки «Дружбы». «Второй трубопровод на неопределенное время останется закрытым, станет своего рода хранилищем для некондиционной нефти», — пояснил представитель оператора. Возобновление транзита в полном объеме потребует не менее полугода напряженной работы.

В концерне «Белнефтехим» ожидают, что «чистая» нефть из России придет в республику к полуночи 2 мая. Прогнозируется, что к 4-му она дойдет до Мозырского НПЗ.