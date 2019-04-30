Корреспондент издания «Кавказский узел» освобожден из колонии в Чечне

Он отбыл срок по обвинениям в хранении наркотиков – сам журналист утверждает, что дело было сфальсифицировано. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным.

Жалауди Гериев был осужден на три года колонии в сентябре 2016 года. Как рассказывал сам журналист, наркотики ему подбросили. По его словам, сначала вооруженные люди силой вытащили его из автобуса, когда Гериев направлялся в аэропорт города Грозный. Они отвезли корреспондента «Кавказского узла» в лес, избили, отобрали телефон и рюкзак, а позже перевезли его на окраину селения Курчалой, где имитировали изъятие наркотиков и задержали журналиста. В суде Жалауди Гериев отказался от показаний, данных в ходе предварительного следствия, заявив, что давал их под давлением. Он также говорил, что в СИЗО к нему приходили предположительно сотрудники ФСБ – они предлагали ему свободу в обмен на сведения о «Кавказском узле». Полгода назад суд постановил освободить Гериева условно-досрочно, но прокуратура Чечни это решение обжаловала и Верховный суд республики отменил УДО. По мнению защиты, оснований для отказа в освобождении не было.

Напомним, что в начале апреля в Чечне на 4 года был осужден по обвинениям в хранении наркотиков правозащитник Оюб Титиев. Он также рассказывал, что марихуану ему подбросили полицейские перед тем как задержать.