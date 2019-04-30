Суд приговорил к 2,5 годам колонии Игоря Подпорина, который повредил картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван»

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии Игоря Подпорина, который год назад повредил картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее. Приговор вынесла судья Наталья Чепрасова. Подпорин проведет за решеткой чуть больше года. Суд зачел в срок наказания время с момента задержания. Адвокат осужденного Анна Лубягина намерена обжаловать приговор.

Подпорин признал вину частично. Он объяснил свой поступок тем, что был возмущен сюжетом картины.