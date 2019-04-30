Запрет на ввоз частными лицами зарубежной мясной и молочной продукции обусловлен продовольственной безопасностью

Введение запрета на ввоз частными лицами зарубежной мясной и молочной продукции обусловлено продовольственной безопасностью страны. Россельхознадзор и Минсельхоз давно должны были принять соответствующие меры, — заявил изданию Форбс глава агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник. По его словам, хамон нужно есть в Испании, а пармезан – во Франции.

«Мираторг» входит в Национальную мясную ассоциацию, которая предложила ввести подобный запрет. Стоит напомнить, что «Мираторг» учреждена в России, судя по выпискам из Единого государственного реестра, несколькими офшорными компаниями с Кипра. Ранее Виктор Линник заявлял журналу «Эксперт», что не является родственником супруги премьера Медведева Светланы, которая в девичестве носила фамилию Линник.