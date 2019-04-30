Компания Фейсбук объявила о предоставлении грантов группе ученых для проведения независимого исследования влияния публикаций в соцсетях на исход выборов в разных странах, — сообщают зарубежные СМИ.

Гранты на проведение научных изысканий получат шесть десятков ученых из 30 академических институтов, представляющих 11 стран мира, сообщается на официальном сайте компании. Для того, чтобы обеспечить независимый характер предстоящего исследования, Фейсбук заранее заявил, что не будет принимать участия ни в отборе кандидатов, ни в составлении заключительного доклада группы по окончании проекта. «Мы надеемся, что данная инициатива позволит общественности глубже разобраться в том влиянии, которое социальные сети могут оказывать на выборы и на демократические процессы, в целом, и поможет Фейсбуку и другим организациям в усовершенствовании их продукции». Понимая, что в одиночку Фейсбук не способен справиться с этой большой задачей, компания рассчитывает на помощь внешних партнеров, говорится в заявлении. Для проведения исследования ученым будет предоставлен доступ к конфиденциальной информации пользователей, в том числе, к данным, которые связаны с опубликованной в ФБ политической рекламой в США, Великобритании, Индии, Бразилии, ряде стран ЕС и на Украине.

Ранее СМИ писали о том, что власти Канады, в частности, намерены расследовать нарушение соцсетью законодательства в области защиты персональных данных, связанное с компанией Cambridge Analytica, когда были обнародованы данные 600 тысяч аккаунтов граждан этой страны.