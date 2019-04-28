Президент компании: Авиакомпания UTair не намерена прекращать свою деятельность

Об этом сегодня заявил президент компании Павел Пермяков.

Ранее сообщалось, что в отчёте UTair говорится о риске прекращения деятельности из-за долгов. Аудиторы утверждают, что краткосрочные обязательства компании превышают её оборотные активы почти на 75 миллиардов рублей.

Сейчас перевозчик не может эффективно обслуживать свои долги, — сказал «Эху Москвы» исполнительный директор агентства Авиакорт Олег Пантелеев.

Пантелеев добавил, что возможное банкротство четвертой по величине авиакомпании России может создать трудности для пассажиров, особенно в Сибири, где UTair занимает лидирующие позиции.