В Махачкале задержан министр экономики Дагестана Осман Хасбулатов

Его подозревают в хищении более чем 20 миллионов рублей.

Задержание высокопоставленного чиновника подтвердили в МВД России. Там отметили, что это была совместная операция сотрудников полиции и регионального управления ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, деньги были похищены при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров Республики.

Ранее осведомленный источник сообщил Интерфаксу, что Хасбулатова сняли с самолета, когда он пытался покинуть Дагестан, и отправили под стражу на двое суток. Собеседник агентства также рассказал, что оперативники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции проводят обыски в доме министра и по месту работы. Позже он пояснил, что чиновник задержан по ранее возбужденному уголовному делу о мошенничестве. Предположительно, речь идет о событиях 2015 года, когда Хасбулатов возглавлял МФЦ Дагестана. Источник также уточнил, что министр в момент задержания не покидал республику, а прилетел из Москвы.

Осман Хасбулатов занимает пост министра экономики и территориального развития Дагестана с февраля прошлого года. До этого он пять лет руководил Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. Награжден медалью за вклад в социально-экономическое развитие региона.