Повредивший картину Репина вандал получил реальный срок

Решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

Почти за год расследования и судебного разбирательства Игорь Подпорин к повышенному вниманию прессы так и не привык. Перед оглашением приговора он был мрачен и немногословен. Большое количество журналистов, фотографов и операторов его явно смущало. Стоя в клетке, он натянул кепку на глаза и смотрел куда-то в пустоту. На вопросы отвечал неохотно. Сказал, что чувствует себя нормально, о содеянном не жалеет и рассчитывает на справедливое решение.

Подпорина признали виновным в повреждении особо ценных объектов культурного наследия. Суд установил, что уроженец Воронежа имел умысел на порчу картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

25 мая прошлого года Подпорин прорвался в пустой зал Третьяковки и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения. Холст оказался порванным в трех местах. Пострадала и авторская художественная рама. Судья несколько минут перечисляла нанесенные повреждения.

Подсудимый во время следствия говорил, что Иван Грозный должен быть причислен к лику святых, а картину является недостоверной и оскорбляет чувства верующих. Позже он раскаялся. Адвокат Анна Лубягина подчёркивает, что в момент совершения преступления ее подзащитный был трезв и умысла не было. Во всем виновата картина:

Судья учла положительные характеристика на Подпорина, опеку над матерью, но исправление посчитало возможным только в условиях изоляции. Подсудимый приговорён к двум с половиной годам колонии общего режима, чуть меньше, чем просило гособвинение.

Ущерб картине прокуратура ранее оценила в 30 миллионов рублей. Третьяковская галерея намерена взыскать средства на реставрацию с вандала.