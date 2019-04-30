Император Японии Акихито отрекся от престола

Еще в 2016-ом году он сказал, что хочет отойти от дел по состоянию здоровья. Сегодня в Токио в Императорском дворце состоялась церемония, на которой собрались более трехсот человек. Акихито обратился к нации.

Это первый случай за 200 лет, когда японский император сложил полномочия. Конституция предусматривает престолонаследие только после смерти действующего монарха, поэтому был принят особый закон. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поблагодарил Акихито. То же самое делают и простые японцы, которые собрались у Императорского дворца.

Акихито занимал престол 30 лет. Он взошёл на него после смерти своего отца Хирохито в январе 89-го. Считается что Акихито 125-й правитель в династии, старейшей замечу в мире. Она существует ещё с 660-го года до нашей эры. Его правление в Японии известно как эпоха «Хэйсэй», то есть «достижение мира». И действительно, страна восходящего солнца ни с кем не конфликтовала, активно сотрудничала с США и другими странами в сферах безопасности, экономики и энергетики. Американские и японские военные не только проводили совместные учения, но и спасательные операции, в том числе после разрушительного землетрясения и цунами 8 лет назад. Акихито с женой тогда тоже активно в этом участвовали. А сделанные им заявления после трагедии, в которой десятки тысяч человек погибли, пропали без вести и лишились домов, отличались отсутствием старомодных церемониальных оборотов, принятых при дворе, отмечает BBC.

Скромный, сдержанный, либеральный. Таков Акихито. Он известен тем, что в конце 50-х, будучи наследным принцем первым из династии женился по любви на девушке не аристократке – дочке президента крупной мукомольной компании. Так будущий император нарушил многовековые традиции, которые требуют жениться только на девушке из высшего общества. Известно, что Акихито увлекается биологией и ихтиологией, играет на виолончели, интересуется историей. Он автор 25-ти научных работ по морским бычкам. Акихито став императором много путешествовал по стране и неформально общался с простыми людьми лицом к лицу. Однажды одна школьница даже его сфотографировала и опубликовала снимок в твиттере. За последние 30 лет в Японии увеличилось число женщин с высшим образованием, а их профессиональные возможности выросли.

Уже завтра Акихито сменит на престоле его старший сын Нарухито, которому 59 лет.