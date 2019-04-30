Ассоциация компаний интернет-торговли предложила заменить действующие пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах на единый сбор в размере 15% вне зависимости от стоимости товара. Соответствующее предложение направлено в российское правительство, — сообщает «Коммерсантъ». В ассоциации считают, что единый сбор уравняет российские и зарубежные магазины, поскольку иностранные ритейлеры не платят НДС и таможенную пошлину и не обязаны сертифицировать товары.