На празднование Дня Победы в Москве в этом году потратят около 470 миллионов рублей, — сообщает РБК. Подсчеты велись на основании информации, размещенной на сайте госзакупок. Самая дорогая закупка – перевозка военнослужащих для участия в параде. Второй по объему стала закупка у единственного поставщика услуги по разгону облаков. Кроме того, крупные закупки объявлены на проведение торжественных мероприятий, оформление Красной площади, Васильевского спуска и организацию праздничного фейерверка. На акцию Бессмертный полк в этом году потратят 13,5 миллионов рублей.