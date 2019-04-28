Песков: Президент России встретился не со всеми губернаторами от оппозиционных партий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», сказал, что президент Владимир Путин пока встретился не со всеми губернаторами от оппозиционных партий, которые победили на выборах в регионах страны.

«Была встреча с вновь назначенными губернаторами, и там присутствовали несколько губернаторов (от оппозиционных партий). Такая встреча была. Но присутствовали на ней не все избранные губернаторы. С другими пока не было встречи», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.