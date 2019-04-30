РФ должна выплатить 15 тыс евро активисту, чья страница в ВК была заблокирована за сообщение о несогласованной акции

Россия должна выплатить 15 тысяч евро активисту, чья страница в соцсети «ВКонтакте» была заблокирована за сообщение о несогласованной акции в Сыктывкаре. Страсбургский суд сегодня принял такое решение.

Нарушением свободы слова признал Европейский суд по правам человека блокировку страницы активиста из Сыктывкара Григория Каблиса. Помимо компенсации в 12 с половиной тысяч евро мужчина рассчитывает получить от российского правительства ещё 2 с половиной тысячи — это судебные издержки. В постановлении ЕСПЧ сказано, что отказ российских судов отменить решение о блокировке аккаунта активиста нарушает несколько статей европейской конвенции по правам человека: право на свободу собраний, эффективное средство правовой защиты и свободу выражения мнения. Каблис оспаривал блокировку 4 года назад своей странички «В контакте» из-за сообщения о народном сходе на площади в центре Сыктывкара – мэрия место акции – сначала её планировали как митинг — не согласовала. Мероприятию предшествовали аресты экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и других членов правительства региона. Заблокировать аккаунт потребовал зампрокурора республики. Несколько публикаций активиста Роскомнадзор также удалил с местного интернет-издания 7x7. Не добившись правды в российских судах активист обратился в ЕСПЧ.



Суд в Страсбурге также обязал Россию выплатить 15 тысяч евро координатору штаба Алексея Навального в Казани Эльвире Дмитриевой. Она оспаривала задержание и штраф за акцию «Он вам не Димон», которая прошла в марте 2017-го года.