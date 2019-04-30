В авиакомпании Utair утверждают, что ее финансовое положение не повлияет на выполнение полетов

При этом в финансовой отчетности перевозчика указывается, что его деятельность может быть приостановлена из-за долгов.

Чистый убыток группы Utair в прошлом году составил почти 22 миллиарда рублей. Это произошло из-за ухудшения условий на российском авиарынке – в частности из-за скачка цен на топливо и конкурентного давления на доходные тарифы. Эти факторы вызывают сомнения в том, что Группа способна непрерывно продолжать свою деятельность " – об этом говорится в аудиторском заключении, подготовленном компанией Ernst & Young. Там также отмечается, краткосрочные обязательства Utair на десятки миллионов рублей превышают оборотные активы, и компания уже допустила просрочку выплат по процентам. Вскоре после того, как об отчете написали СМИ, в компании выступили с заявлением — проблемы с обслуживанием долга не приведут к перебоям при выполнении рейсов, утверждают представители перевозчика. В компании пояснили, что Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам, и положение группы не влияет на бесперебойность полетов.

Utair — один из крупнейших в стране авиахолдингов. В прошлом году она перевезла почти 8 миллионов человек.