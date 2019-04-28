В Кремле отказались от комментария по решению ЕСПЧ в пользу координатора штаба Навального

В Кремле отказались от комментария по решению Европейского суда по права человека (ЕСПЧ) в пользу координатора казанского штаба Алексея Навального Эльвиры Дмитриевой, обязавшего Россию выплатить ей 15 тыс. евро.

На вопрос корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Я не владею деталями этого кейса, этого дела, поэтому я ничего не могу сказать по этому поводу».

Он рекомендовал обратиться за комментариями по этому делу в Минюст.

Как ранее стало известно, ЕСПЧ обязал Россию выплатить 15,3 тыс. евро Эльвире Дмитриевой – координатору казанского штаба оппозиционера Алексея Навального, которая была оштрафована и отправлена на обязательные работы после акции 26 марта 2017 года.