Суд приговорил к 2,5 годам колонии жителя Воронежа, который повредил картину Репина в Третьяковской галерее

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии жителя Воронежа, который повредил картину Репина в Третьяковской галерее. Игорь Подпорин признан виновным в причинении ущерба объекту, который представляет культурную ценность. Гособвинение ранее просила три года заключения. Инцидент произошел в прошлом году. Подпорин несколько раз ударил по полотну «Иван Грозный и сын его Иван» металлической стойкой ограждения. Третьяковка планирует предъявить иск к мужчине в порядке гражданского судопроизводства, когда эксперты оценят полную стоимость реставрации. Ранее руководитель галереи Зельфира Трегулова говорила, что произошедшее должно стать поводом для ужесточения наказания за повреждения объектов культурного наследия.

Картина Репина была порвана в трех местах.