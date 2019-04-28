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Эксклюзив Эха 12:34, 30 апреля 2019

«Авиа Порт»: Банкротство «Ю-тэйр» может создать трудности пассажирам в регионах, где компания имеет лидирующие позиции

Возможное банкротство российской авиакомпании «Ю-тэйр» может создать трудности для пассажиров в некоторых регионах, где компания имеет лидирующие позиции в области перевозок. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор агентства Авиа Порт Олег Пантелеев.

«Данные перевозчики являются четвертой компанией на рынке, если говорить о группах авиакомпаний, почти на всех рейсах выполняемых компанией «Ю-тэйр» из Москвы, есть определенная конкуренция, и заместить эту компанию другими перевозчиками не составит труда. Но у компании есть сильные позиции, например, в Западной Сибири, на юге России. И быстро заместить предложение, которое сегодня есть у «Ю-тэйр», другими авиакомпаниями будет довольно сложно.
Соответственно, можно предполагать, что на некоторых направлениях возникнет дефицит предложений, и граждане столкнуться с тем, что летать по привычным маршрутам на какое-то время станет невозможным», — сказал он.
Сейчас «Ю-тэейр», по словам О.Пантелеева не может эффективно обслуживать свои долги и допустила дефолт с выплатой процентов по кредитам.

«В настоящее время авиаперевозчик действительно испытывает очень серьезные затруднения финансовые. «Ю-тэйр» выполняет свои обязательства перед поставщиками услуг, например, перед компаниями, поставляющими топливо, оказывающими аэропортовые услуги. Но при этом имеет проблемы с обслуживанием кредитов перед финансовыми институтами», — рассказал он.

Если банкротство произойдет, отметил П.Пантелеев, то вероятнее во второй половине третьего квартала, то есть во второй половине августа, когда перевозчики сталкиваются с кассовым разрывом.

«Объем выполняемых работ очень высок: граждане возвращаются с отдыха, и самолеты с юга летят с полной нагрузкой. А вот желающих отправиться на юг уже становится меньше: в одну сторону самолеты летают полупустыми, и потока денег от продажи билетов на осень уже не хватает для того, чтобы обслуживать все обязательства по оплате. Именно в этот момент у перевозчиков наибольшие сложности», — отметил он.

По мнению эксперта, если авиакомпания не сможет сформировать резервы для успешной работы в этот период, то получить деньги на поддержание операционной деятельности в этот период будет весьма сложно, что для перевозчика является большим риском.



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