На МКС произошли проблемы с электропитанием

Они сказались только на работе американского сегмента станции, уверяют в Роскосмосе.

Никакой угрозы для экипажа, который работает на Международной космической станции и самой МКС проблема с электричеством не представляет, сообщили в NASA. Там пояснили, что в американском сегменте отказал блок подключения электропитания. Два из восьми каналов, по которым энергия подавалась, отключились. Сейчас специалисты распределяют электричество по остальным работоспособным каналам. Из-за сбоя на МКС американцам опять пришлось снова перенести запуск грузового корабля Dragon. Он состоится не завтра, а только в пятницу, сообщил РИА источник в ракетно-космической отрасли. Неполадки с электричеством на МКС не сказались на работе российского сегмента станции. Все отечественные системы функционируют штатно, сообщили в Роскосмосе. Сейчас на МКС работают российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, астронавты NASA Энн Макклейн, Ник Хейг и Кристина Кук, а также канадец Давид Сен-Жак. За последние дни это не единственный сбой на МКС. Неделю назад на станции возникли неполадки в работе экспериментальной установки по удалению углекислого газа из воздуха. Сбой быстро устранили.

На МКС ранее также возникали проблемы с системами жизнеобеспечения.