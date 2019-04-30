Спортивный арбитражный суд опубликует решение по делу двукратной олимпийской чемпионки южноафриканской бегуньи Семени

Спортивный арбитражный суд опубликует завтра решение по делу двукратной олимпийской чемпионки южноафриканской бегуньи Кастер Семени. Спортсменка отстаивает свои права состязаться среди женщин.

В феврале британские СМИ сообщили, что Международная ассоциация легкой атлетики намерена признать Семеню «мужчиной, ощущающим себя женщиной». В IAAF отметили, что организация «не классифицирует подобных атлетов по половому признаку как мужчин», однако спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона необходимо «снизить его уровень до женского, прежде чем они снова будут соревноваться на международном уровне».

К слову, Новые правила IAAF по допуску, обязывающие легкоатлеток снизить тестостерон, были не только оспорены легкоатлеткой из ЮАР, но и раскритикованы Организацией Объединенных наций. Так что предсказать решение по этому вопросу довольно затруднительно. Не случайно КАС уже дважды переносило решение по делу Семени.

Как отмечается в сообщении CAS, текст вердикта будет размещен на сайте организации в 12:00 по местному времени.