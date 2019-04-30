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12:03, 30 апреля 2019

Московские власти намерены благоустроить пять переулков рядом с Патриаршими прудами

Там обновят инфраструктуру, сохранив при этом историческую планировку. Все воздушные кабельные линии уберут под землю, тротуары расширят и замостят гранитной плиткой. Вблизи Патриарших прудов также установят более 150 новых фонарей, скамейки и урны. Работы завершат в сентябре. В мэрии признают, что будут трудности в движении по переулкам: Благовещенский, Ермолаевский, Большой Козихинский, Вспольный и Богословский.



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