Московские власти намерены благоустроить пять переулков рядом с Патриаршими прудами

Там обновят инфраструктуру, сохранив при этом историческую планировку. Все воздушные кабельные линии уберут под землю, тротуары расширят и замостят гранитной плиткой. Вблизи Патриарших прудов также установят более 150 новых фонарей, скамейки и урны. Работы завершат в сентябре. В мэрии признают, что будут трудности в движении по переулкам: Благовещенский, Ермолаевский, Большой Козихинский, Вспольный и Богословский.