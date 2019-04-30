Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО «Матросская Тишина», где несколько заключенных получили острое наркотическое отравление со смертельным исходом. Им оказался ранее судимый мужчина.

На подозреваемого удалось выйти благодаря совместной работе следователей, сотрудников ФСБ, собственной безопасности столичного управления ФСИН и полиции, сообщили в пресс-службе Следственного Комитета. Там рассказали, что на допросе мужчина 1984 года рождения подтвердил факт передачи наркотического средства в следственный изолятор. Ему предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков. Это грозит наказанием в виде 12 лет лишения свободы. Сегодня следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям сотрудников администрации СИЗО и лиц, ответственных за прием и досмотр посылок.

О массовой передозировке наркотиками в «Матросской Тишине» стало известно в минувшую среду. Один заключенный скончался сразу, второй позже в больнице, еще двое оказались в реанимации в тяжелом состоянии. Сейчас они уже выписаны. Как сообщалось, запрещенное вещество передали в продуктовой посылке, предположительно, смочив им ткань.

После этого инцидента ФСИН начала проверку всех следственных изоляторов Москвы на наличие запрещенных предметов, в том числе наркотиков.