Император Японии Акихито официально отрёкся от престола

Премьер-министр Синдзо Абэ передал ему благодарность от подданных Церемония проходила в императорском дворце в Токио. В нём собрались около 300 человек.

В августе 2016 года Акихито заявил, что в связи с преклонным возрастом ему всё труднее выполнять обязанности, и он хотел бы удалиться от дел. Закон, между тем, предусматривает престолонаследие только после смерти действующего монарха. В итоге был принят особый закон. Акихито сменит на престоле его старший сын Нарухито.

Вокруг императорского дворца в Токио собрались обычные граждане. Они с благодарностью говорят об уходящем императоре.

Письма с благодарностью сегодня поступают в адрес Акихито и из других стран. Глубокую признательность ему выразил Дональд Трамп, а также Владимир Путин.