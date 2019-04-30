Авиакомпания Utair может вскоре прекратить свою работу

У перевозчика образовались крупные долги.

Финансовые дела у Utair, если судить по отчетности – хуже некуда. Чистый убыток компании в прошлом году составил 22 миллиарда рублей. Краткосрочная задолженность перед кредиторами составляет почти 70 миллиардов. Такие данные приводятся в аудиторском заключении Ernst&Young.

Аудиторы сомневаются, что Utair может в будущем беспрерывно выполнять свои обязательства перед пассажирами. Отрицательные показатели в компании связывают с убытками прошлых периодов. В прошлом году положение лишь усугубилось — в связи со значительным ухудшением конъюнктуры российской авиаотрасли.

Основными причинами стали рост цен на авиатопливо и конкурентное давление на доходные тарифы. Ранее компания попросила кредиторов списать более 30 миллиардов рублей задолженности.

Utair является четвертой по размерам авиакомпанией в России. В числе ее акционеров – правительства Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области.