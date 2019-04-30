Фейсбук поделится с учеными конфиденциальными данными

Исследователи собираются выяснить, как соцсеть влияет на избирательные процессы.

60 ученых из 30 исследовательских групп из 11 стран мира получат доступ к закрытым сведениям социальной сети Facebook. Такая возможность у них появилась впервые. В компании рассчитывают, что эта инициатива «поможет объяснить общественности то влияние, которое соцсеть оказывает на выборы и демократию», — об этом говорится в сообщении. Ученым в частности предоставят инструменты для изучения политической рекламы, которая размещалась в Facebook в США, Британии, Бразилии, Индии, Украине, Израиле и Евросоюзе. В компании уверяют, что обеспечат высочайшую защиту данных пользователей – для этого была создана специальная инфраструктура, а ученых предварительно обучат работе с секретными сведениями. Ранее Facebook обвиняли в неспособности обеспечить безопасность данных, из-за чего компании Cambridge Analytica получила доступ к личные сведениям более 80 миллионов пользователей соцсети. Эта информация использовалась для создания алгоритма, с помочью которого людям рассылалась политическая реклама.

Несколько дней назад стало известно, что Федеральная комиссия по торговле США намерена оштрафовать Facebook на сумму до 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности пользователей