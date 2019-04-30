Начинается оглашение приговора Игорю Подпорину, повредившему картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван»

В Замоскворецком суде Москвы в эти минуты должно начаться оглашение приговора Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее. Прокуратура просила признать его виновным и приговорить к трем годам колонии общего режима.

Подпорина обвиняют «в уничтожении или повреждении особо ценных объектов культурного наследия». Накануне в ходе прений сторон прокурор назвал действия подсудимого «обычным варварством». Потерпевшая сторона полностью поддержала гособвинение. «Когда в музеи попадают произведения искусства особой ценности, сам статус музея изменяется. В данном случае картина имеет эту ценность», — заявил представитель Третьяковки. Защита с этим не согласилась, заявив о некомпетентности эксперта, проводившего оценку экспоната. Кроме того, адвокат отметила, что картина Репина вызывает неоднозначные эмоции у зрителя. Она попросила переквалифицировать действия мужчины по более мягкому составу и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Напомним, 37-летний уроженец Узбекистана, долгое время проживавший в Воронежской области, почти год назад разбил металлическим столбиком ограждения стекло полотна и повредил холст в трех местах. Свой поступок он объяснил тем, что «возмутился содержанием картины».

Свою вину он признал частично, не согласившись с тем, что картина представляет особую культурную ценность. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.