Император Акихито начал ритуалы отречения от  престола

Церемония отречения пройдет в императорском дворце в Токио в зале Мацу-но-ма. Об этом уже официально объявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Японии Василий Головнин.

Император официально уйдет в отставку сегодня в полночь, положив конец 30-летней эре Хэйсэй — «Установление мира».

Акихито даже не будет присутствовать на ритуалах по вступлению на престол собственного сына, чтобы не мешать новому императору.