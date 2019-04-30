Сегодня в Екатеринбурге пройдет крестный ход по маршруту следования семьи Николая Второго

30 апреля 1918 года Николай Второй, императрица Александра Федоровна с дочерью Марией прибыли из Тобольска в Екатеринбург. Здесь их передали представителям Уралсовета и поместили в Дом Ипатьева, где они были впоследствии расстреляны. Крестный ход повторяет маршрут шествия от места передачи Романовых Уралсовета до места, на котором стоял Ипатьевский особняк. Там, где Николай Второй и его близкие встретились со своими будущими палачами, сегодня установлена мемориальная доска. Возле нее отслужат молебен, а потом крестным ходом пройдут до Храма-На-Крови. Он построен рядом с бывшим домом Ипатьева. Отметим, что по другой версии царская семья сшла с поезда в другом месте, на Восточной-Шевченко. Сейчас там стоит церковь, этот перекресток обычно включают в маршрут крестного хода.

Шествие начнется в 11:30 по московскому времени.