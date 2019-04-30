В Российской футбольной Премьер-Лиге завершился 26-й тур

Который многое прояснил в турнирной таблице.

Очередная победа Зенита – над КС – хоть и не обошлась без нервотрепки, приблизила подопечных Сергея Семака к титулу. Который питерцы теоретически могут себе гарантировать уже в следующем туре. Локо, также практически обеспечил себе место в ЛЧ на будущий год. Победа Краснодара над ЦСКА обострила борьбу за третье место. Причем фаворитами здесь теперь стали южане. Которые опережают армейцев на 2 очка и имеют более комфортный календарь на финише.

Пожалуй, лишь борьба за пятое место, открывающее дорогу в Лигу Европы, являет собой интригу. Причем, Спартак вчера мог снять все вопросы на сей счет. Но не удержал дома победу над Рубином. Впрочем, и главный конкурент красно-белых – Арсенал – довольствовался лишь очком в Оренбурге.

Следующий тур начнется в Премьер Лиге 3 мая.