Российские ритейлеры предложили обложить покупки в зарубежных интернет-магазинах единым налогом

Ассоциация компаний интернет-торговли направила соответствующее письмо в российское правительство.

Вместо ныне действующей пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа предлагается ввести единый сбор в размере 15% вне зависимости от стоимости товара, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, изначально предлагалось исключить товары, заказанные в иностранных интернет-магазинах из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем ретейлеры согласились уменьшить размер налога. Свою инициативу они объяснили желанием уравнять условия работы отечественных и иностранных магазинов, поскольку последние не платят НДС и таможенную пошлину и не обязаны сертифицировать товары. Теперь вопрос изучает Аналитический центр при правительстве, Институт Гайдара и «Почта России». Опрошенные изданием представители отрасли отнеслись к идее негативно. Они предупредили, что новый сбор приведет к росту цен для конечного потребителя, что заметно снизит темпы роста объемов интернет-покупок в России.

С начала этого года порог беспошлинного ввоза иностранных посылок в Россию снизили с тысячи до 500 евро. Со следующего года его планируют понизить до 200.