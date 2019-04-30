Приговор по делу о повреждении картины «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее огласят сегодня в Замоскворецком суде Москвы.

Атака на полотно должна стать поводом для ужесточения наказания для повреждения объектов культурного наследия, и невозможно оценить, насколько ужасный поступок совершил обвиняемый. Такое мнение высказывала глава музея Зельфира Трегубова:

«Событие страшное и пугающее, оно говорит о невероятной степени агрессии, сегодня царящей в обществе. Картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван» является одним из главнейших произведений мировой живописи второй половины девятнадцатого века. Вещь важнейшая и при этом крайне хрупкая, она никогда не выдавалась из стен Третьяковской галереи и покинула эти стены только во время войны, в эвакуацию».

Инцидент произошел 24 мая прошлого года. Тогда Игорь Подпорин нанес несколько ударов по полотну с помощью железной стойки. Холст порвался в трех местах.