Известного в прошлом политика Алексея Лебедя похоронят сегодня в Москве на Хованском кладбище

Он скончался в минувшую субботу на 65-ом году жизни.

Алексей Лебедь был и депутатом Госдумы и главой Хакасии, но известен он во многом благодаря своему старшему брату генералу Александру Лебедю, бывшему губернатору Красноярского края. Его имя связано с урегулированием вооруженного конфликта в Приднестровье, прекращением боевых действий в Чечне и многими другими важными событиями в истории страны. Карьера его младшего брата Алексея Лебедя также началась с военной службы, затем он стал депутатом, а в 1996-ом был избран на пост председателя правительства Хакасии, проработав в этой должности 12 лет. После своей отставки Алексей Лебедь стал депутатом от «Единой России», а в 2011 году отказался от членства в партии, и вскоре совсем ушел из политики. Последние годы он жил в Москве. Алексей Лебедь умер за день до годовщины гибели своего старшего брата, который погиб в 2002-ом году при крушении вертолета.

Алексея Лебедя похоронят на Хованском кладбище рядом с его супругой.