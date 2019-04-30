Z Архив новостей новости
5 2 6 279
09:04, 30 апреля 2019

Пилоты авиакомпании SAS будут бастовать сегодня уже пятый день

Пилоты авиакомпании SAS («Скандинавские авиалинии») будут бастовать сегодня уже пятый день. Это уже затронуло десятки тысяч пассажиров.

Очередной день забастовки летных экипажей грозит отменой почти 550 рейсов. Об этом еще в воскресенье предупредили в руководстве скандинавского перевозчика. Бастует персонал во всех трех странах, которые владеют акциями компании – Норвегии, Дании и Швеции. По предварительным подсчетам в руководстве SAS, сегодня точно не смогут вылететь вовремя около 50 тысяч человек. Это несколько меньше, чем накануне, в воскресенье, или пятницу, когда забастовка началась. Пилоты требуют поднять зарплату на 13% — руководство авиакомпании готово повысить, но лишь чуть более чем на 2%. Администрация считает, что экипажи получают гораздо выше среднего по Скандинавии уровня зарплат. К тому же SAS в последнее время находятся не в лучшей форме. Компанию теснят бюджетные перевозчики, так что из-за роста конкуренции компании приходится сокращать издержки.

Профсоюз пилотов и руководство авиакомпании пока не готовы идти на компромисс, пишет шведская газета Aftonbladet. В сложившейся критической ситуации одна сторона винит другую.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

«Открытый Мир»

В Польше на Пасху дети ритуально избили чучело Иуды Кукла очень напоминает ортодоксального еврея…

5 400 6 21700 23.04
Kпраздники, польша, дети, события
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

От карикатуры до трагедии Каждый имеет право на собственную политическую позицию, и в американских СМИ ее не принято скрывать. Однако публикация явно антисемитских карикатур – это уже было за гранью…

5 332 6 16004 28.04
Kсми, антисемитизм, общество, события
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

Украина-Россия: упускаем окно возможностей для диалога? Никто пока не знает, что будет делать Владимир Зеленский. Но если он, стряхнув неприглядное наследие Петра Порошенко, попробует искать компромисс с Россией, то возникает вопрос: а готовы ли мы к этому?..

5 106 6 26619 23.04
Kукраина, выборы, политика, рф, власть, мнения
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

От культа личности к культу силы Планомерно снижается количество негативно относящихся к фигуре Сталина. Еще в 2001 году таких было 43%, а теперь только 14%. Роль Сталина в жизни страны отрицательно оценивали в 2003 году 33%, а теперь 19%...

5 248 6 21117 26.04
Kсталин, общество, история, рф, власть, политика, мнения
Блоги

МИД РФ: «Этот приговор – позорное пятно на американской судебной системе» Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вынесенным в США приговором М.В.Бутиной…

5 105 6 9770 26.04
Kполитика, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Пиар-войну в области человечности мы выигрываем Есть очевидный факт: в ситуации с Донбассом только Россия принимает решения, которые влияют на жизнь людей к лучшему, — будь то выдача паспортов или оказание гуманитарной помощи…

5 259 6 24583 24.04
Kрф, донбасс, украина, политика, мнения
Блоги

+ Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства «У России и Украины много общего, договоримся», — сказал президент России…

5 285 6 29618 29.04
8читать ;смотреть
Kпутин, гражданство, рф, украина, политика, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поликлиники. «Московский стандарт+» Для многих москвичей удобный город начинается с хорошей поликлиники, где их встречают грамотные и внимательные врачи…

5 52 6 5677 24.04
Kмосква, медицина, события
Блоги

+ Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Главы государств начали свою первую встречу с  общения «один на один»...

5 178 6 20168 25.04
8читать ;смотреть
Kкорея, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Их называют террористами и сепаратистами Нетрудно предвидеть истерическую реакцию на указ со стороны Киева и его западных покровителей…

5 120 6 13999 24.04
Kрф, украина, общество, события
Блоги

Дмитрий Некрасов Общественный деятель

Ze: новый президент, старая система Радоваться от самого факта сменяемости власти, это как при тяжелой болезни радоваться не тому, что стало легче, а тому, что принял таблетку, которая теоретически помогает, но в прошлые приемы что-то не особо действовала…

5 71 6 11575 23.04
Kукраина, общество, выборы, политика, зеленский, порошенко, тимошенко, мнения
Интервью Особое мнение

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

То, что сейчас в международных отношениях происходит — не сочтите за троллинг — это в общем-то исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия по целому ряду направлений…

5 204 6 24309 25.04
#слушать 37:00 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, рф, власть, украина, видео, передачи
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Россия – Китай: горизонты сотрудничества Для России Китай – единственный и незаменимый партнер, без тесного сотрудничества с которым во всех мыслимых и немыслимых формах ее нынешняя изоляция от внешнего мира станет близка к абсолютной…

5 42 6 5522 07:16
Kрф, китай, дипломатия, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Они делали ставку на Вакарчука. Но Вакарчук оказался слабоват и слился. Тогда они увидели с Зеленским. У них другая идея. Идея – чтобы Зеленский был Саакашвили-2...

5 97 6 12728 29.04
#слушать 39:11 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, общество, рф, украина, видео, передачи
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Эта паспортина – надежда на прекращение смертоубийства Нет сомнений: это радость для территорий, которые пять лет обливаются кровью, потеряв более 10 000 убитыми, для всех наших людей, для всех, кто сочувствует беде и боли заложников войны…

5 119 6 15850 24.04
Kгражданство, рф, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Двойное гражданство для всех народов бывшего СССР Примерно 260 миллионов человек, говорящих по-русски, — это преимущество для налаживания связей, а не угроза для суверенитета…

5 48 6 6453 25.04
Kобщество, политика, языки, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Белоруссии задержан бывший начальник службы безопасности президента Андрей Втюрин По  сведениям белорусской газеты «Наша Нива», против него возбуждено уголовное дело, предположительно, связанное со взятками.

5 3 6 5661
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Кремле думают, что они занимаются геополитикой. На самом деле там занимаются уголовщиной…

5 135 6 123236 27.04
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
5 142 6 49946 24.04
Блоги

Дмитрий Болкунец экономист

Лукашенко досрочно покинул саммит в Пекине Причины очевидны. Не на пасхальную ночь в храм торопился Александр Григорьевич…

5 35 6 478124 28.04
Kлукашенко, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Либерал vs. Силовик. Рублевские дачи министра и генерала Цаликов — это просто тень Шойгу. 30 лет на госслужбе, из которых 25 под непосредственным руководством Шойгу. Это его правая рука и ближайший к нему человек…

5 170 6 91696 24.04
8читать ;смотреть
Kрасследования, чиновники, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7789244
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4014329

Сегодня в эфире