Пилоты авиакомпании SAS будут бастовать сегодня уже пятый день

Пилоты авиакомпании SAS («Скандинавские авиалинии») будут бастовать сегодня уже пятый день. Это уже затронуло десятки тысяч пассажиров.

Очередной день забастовки летных экипажей грозит отменой почти 550 рейсов. Об этом еще в воскресенье предупредили в руководстве скандинавского перевозчика. Бастует персонал во всех трех странах, которые владеют акциями компании – Норвегии, Дании и Швеции. По предварительным подсчетам в руководстве SAS, сегодня точно не смогут вылететь вовремя около 50 тысяч человек. Это несколько меньше, чем накануне, в воскресенье, или пятницу, когда забастовка началась. Пилоты требуют поднять зарплату на 13% — руководство авиакомпании готово повысить, но лишь чуть более чем на 2%. Администрация считает, что экипажи получают гораздо выше среднего по Скандинавии уровня зарплат. К тому же SAS в последнее время находятся не в лучшей форме. Компанию теснят бюджетные перевозчики, так что из-за роста конкуренции компании приходится сокращать издержки.

Профсоюз пилотов и руководство авиакомпании пока не готовы идти на компромисс, пишет шведская газета Aftonbladet. В сложившейся критической ситуации одна сторона винит другую.