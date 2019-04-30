Сегодня должны огласить приговор жителю Воронежа, обвиняемого в повреждении картины Репина в Третьяковской галерее

В Замоскворецком суде столицы сегодня должны огласить приговор по делу жителя Воронежа, которого обвиняют в повреждении картины Репина в Третьяковской галерее. Гособвинение запросило для него 3 года колонии.

Игорь Подпорин в мае прошлого года несколько раз ударил железной стойкой ограждения по полотну «Иван Грозный и сын его Иван». Холст был порван в трёх местах. Подпорин на допросе ранее говорил, что осознаёт тяжесть своего поступка.

В апреле этого года в Третьяковке сообщили, что началась реставрация повреждённой картины. Ей решили передублировать на другой холст.