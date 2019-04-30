В Орловской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

Пострадало более 20 человек, все они – граждане Украины.

ДТП произошло на трассе «Крым» в Кромском районе Орловской области. Рейсовый автобус вез граждан Украины из Киева, всего в нем находилось 54 человека. Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения с «Камазом» автобус вылетел в кювет и перевернулся. Кадры с места аварии вскоре появились в интернете. За медицинской помощью обратились 26 человек, большинство из них получили незначительные травмы, их отпустили после осмотр. В больнице остается 12 граждан Украины, один из них – в тяжелом состоянии. Его, а также еще двух женщин, вероятно, направят на дальнейшее лечение в Орловскую клиническую больницу. Сейчас в УМВД устанавливают, могли ли спровоцировать аварию погодные условия или дорожное покрытие.

Пострадавших граждан Украины, которым не потребовалась госпитализация, разместили в гостинице в Орле.