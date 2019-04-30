Российские ритейлеры просят установить единый сбор на покупки в зарубежных онлайн-магазинах

Участники рынка трансграничной торговли уже раскритиковали эту идею. 15% с любой покупки на иностранных интернет-площадках предлагает собирать Ассоциация компаний интернет-торговли – она объединяет крупных российских ритейлеров. Об этом пишет газета «Коммерсант». Собирать деньги должны будут «Почта России» и экспресс-перевозчики.

Эта инициатива, как поясняют ее авторы, призвана уравнять условия для иностранных и отечественных компаний, поскольку сейчас зарубежные интернет-магазины имеют преимущества – они не платят НДС и таможенные пошлины, не обязаны сертифицировать товары. Напомню, что сейчас россияне платят пошлину за заказы из-за границы, только если суммарная стоимость покупок в месяц превышает 500 евро.

Ритейлеры же предлагают отменить этот беспошлинный порог. Участники рынка трансграничной торговли, опрошенные «Коммерсантом», отмечают, что это приведет к росту цен для потребителя и снижению темпов роста объемов интернет-покупок в России. К тому же значительная часть товаров доставляется из Китая, и власти, полагают эксперты, вряд ли захотят портить отношения с КНР, вводя такие ограничения.

Предложение ритейлеры направили вице-премьеру Дмитрию Козаку. Сейчас инициативу изучают в Аналитическом центр при правительстве, Институте им. Гайдара и в «Почте России» — они должны подготовить для Минкомсвязи свои замечания