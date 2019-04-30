Мещанский суд Москвы вынесет приговор Игорю Подпорину, обвиняемому в повреждении картины Репина в Третьяковке

Полотно «Иван Грозный и сын его Иван» было прорвано в трех местах. Гособвинение запросило для Подпорина 3 года колонии общего режима. По его версии, действия уроженца Узбекистана попадают под статью об ущербе особо ценным объектам культурного наследия. Кроме того, в ходе прений прокурор охарактеризовал инцидент, произошедших в Третьяковской галерее как «обычное варварство». Позицию прокурора поддержали и представители музея, в то же время защита Подпорина настаивала на более мягком составе его действий.

Она посчитала экспертизу картины Репина несостоятельной и просила исключить ее из материалов дела. В частности, адвокат Анна Лубягина выразила мнение, что следствию не удалось доказать особую ценность полотна «Иван Грозный и сын его Иван», и просила назначить Подпорину наказание, не связанное с лишением свободы. Сам подсудимый оставил квалификацию на усмотрение суда.

Подпорин ранее частично признал свою вину в том, что нанес по картине «Иван Грозный и сын его Иван» удары металлическим столбиком. Он объяснял это недостоверностью изображенных исторических фактов.