Европейский суд по правам человека вынесет первое решение по арестам за участие в акции «Он вам не Димон»

Жалобу в ЕСПЧ подала больше года назад глава казанского штаба Алексея Навального Эльвира Дмитриева. Она была оштрафована на 10 тысяч рублей за призывы во «ВКонтакте» к участию в антикоррупционном митинге 26 марта 2017 года. Тогда сторонники Алексея Навального провели почти в ста городах России акции под названием «Он вам не Димон».

По итогам самой акции главу штаба Навального в Казани оштрафовали на тысячу рублей и назначили ей 20 часов обязательных работ. Как сообщили в международной правозащитной группе «Агнора», в своей жалобе Эльвира Дмитриева указывает на нарушение пяти статей Европейской конвенции по правам человека за отказ в согласовании митинга, последующее задержание и наказание в виде обязательных работ.

Всего по итогам акций «Он вам не Димон» были задержаны почти 1700 человек, семеро стали фигурантами уголовных дел.