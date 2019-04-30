Алексея Навального и его брата Олега ждут сегодня во французском суде

Здесь проводится расследование в отношении компании Yves Rocher. Следственный судья из французского города Ванн, где зарегистрирована косметическая компания, должен установить, был ли оговор со стороны Yves Rocher в уголовном деле братьев Навальных в России. А также назвать причастных к этому, передает AFP. Еще в июне прошлого года братья подавали гражданский иск, но расследование стартовало в феврале.

Как напоминает Алексей Навальный, «дело Yves Rocher» против него и брата началось с заявления руководителя российского подразделения компании Бруно Лепру в Следственный комитет. Топ-менеджер утверждал, что его концерн пострадал от сотрудничества с компанией Навальных «Главподписка». И хотя позже Yves Rocher настаивала, что не понесла финансового урона, а сам Лепру даже не явился в суд как свидетель, Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а его брат Олег получил реальный срок: 3,5 года в колонии общего режима.

Позже ЕСПЧ признал этот приговор произвольным и необоснованным, В то же время он отказался рассматривать вопрос о политической мотивации дела.

В Yves Rocher расследование во Франции пока не комментируют. Алексей Навальный в свою очередь настаивает, что автор заявление в СК согласовывал свои действия с центральным офисом.