Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором в размере 15%

Как пишет «КоммерсантЪ», отраслевое объединение направило вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с предложением признать трансграничную торговлю внешнеэкономической деятельностью и исключить товары, приобретаемые в иностранных онлайн-магазинах, из категории предметов для личного пользования.

Цель инициативы ретейлеров заключается в «уравнивании условий» иностранных и российских интернет-магазинов, так как первые не платят НДС и таможенные пошлины и не обязаны сертифицировать товар. Оператором сбора предлагается сделать «Почту России». По информации газеты, обращение поступило в Минкомсвязь и было направлено на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Гайдара и главе «Почты России» Николаю Подгузову.