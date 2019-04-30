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07:16, 30 апреля 2019

В Белоруссии задержан бывший начальник службы безопасности президента Андрей Втюрин

По сведениям белорусской газеты «Наша Нива», против него возбуждено уголовное дело, предположительно, связанное со взятками. Известно, что Втюрина задержали неделю назад сотрудники КГБ Белоруссии. От комментариев в ведомстве отказываются. «Наша Нива» пишет, что Втюрин работал в охране Лукашенко с 1995 года, а в 2007 года возглавил Службу безопасности президента. В 2014 году занял должность заместителя госсекретаря Совета безопасности.



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