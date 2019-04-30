Число политических заключённых в России превысило 230

Об этом говорится в докладе вашингтонской юридической компании Perseus Stategies, в создании которого принимал участие Правозащитный центр «Мемориал». По данным авторов доклада, в списке преследуемых в России по политическим мотивам — 54 человека. Еще 182 человека — по религиозным — речь идёт, в частности, о членах запрещённых в России организаций «Хизб-ут-Тахрир» и «Свидетели Иеговы».

Среди людей, упомянутых в докладе как политзаключённые, особое внимание уделено, в частности, осуждённому на пожизненное заключение бывшему сотруднику ЮКОСа Алексею Пичугину, украинскому режиссёру Олегу Сенцову и активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко.