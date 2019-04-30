Приговор по делу о повреждении картины «Иван Грозный и сын его Иван» огласят в Замоскворецком суде Москвы

Мужчина, повредивший картину Ильи Репина в Третьяковской галерее, признал свою вину. Об этом он ранее говорил на видеозаписи допроса от МВД: «Повредил «Картину Иван Грозный и его сын Иван». Приехал посмотреть на неё. В восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфет. Выпил сто грамм водки и что-то… водку не пью, вот и накрыло». Игорь Подпорин добавил, что осознаёт тяжесть поступка.

Атака на полотно должна стать поводом для ужесточения наказания для повреждения объектов культурного наследия, и невозможно оценить, насколько ужасный поступок совершил обвиняемый. Такое мнение высказывала глава музея Зельфира Трегубова: «Событие страшное и пугающее, оно говорит о невероятной степени агрессии, сегодня царящей в обществе. Картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван» является одним из главнейших произведений мировой живописи второй половины девятнадцатого века. Вещь важнейшая и при этом крайне хрупкая, она никогда не выдавалась из стен Третьяковской галереи и покинула эти стены только во время войны, в эвакуацию».

Инцидент произошел 24 мая прошлого года. Тогда Игорь Подпорин нанес несколько ударов по полотну с помощью железной стойки. Холст порвался в трех местах.