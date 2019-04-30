Медперсонал в Кузбассе может возобновить голодовку в знак протеста против сокращений

Бороться за свои права сотрудники городской больницы Анжеро-Сунженска начали в середине марта, когда узнали, что более сотни санитарок и медсестер будут переведены в уборщицы. Это позволит выполнить майские указы Владимира Путина о повышении зарплат бюджетникам. Медперсонал стал устраивать пикеты, а две санитарки родительного отделения объявили голодовку, причем без отрыва от работы, чтобы их не уволили.

Затем к ним присоединилась еще одна санитарка, но здоровье не выдержало, и ее вскоре госпитализировали с гипертоническим кризом. После этого местные власти пошли на диалог, и протестующие голодовку прекратили.

Но одна из них, Марина Агаркова, столкнулась с давлением на родственников. Женщина сообщила, что ее брата, который работает на энергетическом предприятии, вызвал к себе директор и предложил ему поговорить с сестрой, чтобы она согласилась на перевод в уборщицы, иначе он может лишиться работы.

По словам Марины Агарковой, с угрозами столкнулись и другие протестующие.