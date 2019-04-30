Прокуратура города Ван во Франции допросит Алексея Навального и его брата Олега по делу Yves Rocher

В июне прошлого года братья подавали гражданский иск. Как считает Алексей Навальный, «дело Yves Rocher» против него и брата началось с заявления руководителя российского подразделения компании Бруно Лепру в Следственный комитет. Топ-менеджер утверждал, что его концерн пострадал от сотрудничества с компанией Навальных «Главподписка».

Дело Yves Rocher типично сфабрикованное обвинение против предпринимателя, которое встречается достаточно часто, рассказал юрист ФБК Иван Жданов.

В 2014 году по этому дела осудили самого Алексея Навального и его брата Олега. Следствие обвинило братьев в мошенничестве на 26 миллионов рублей. Олег получил реальный срок (три с половиной года колонии) и только летом 2018 года вышел на свободу.