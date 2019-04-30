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06:15, 30 апреля 2019

Два члена команды судна «Василий Головнин» погибли по невыясненных пока обстоятельствах при переходе судна в ЮАР

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края. «Компания Fesco, которой принадлежит судно, сообщила нам о гибели двух моряков при переходе судна «Василий Головнин» в ЮАР, так как они обязаны уведомлять нас в таких случаях. Однако о причинах гибели моряков пока ничего неизвестно. Они будут известны только после возвращения судна в Россию и вскрытия тел», — сказала представитель пресс-службы.
По ее словам, это произойдет не раньше чем через 15 дней. Для расследования причин произошедшего создана комиссия, куда в том числе входит представитель федерации профсоюзов.

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В пресс-службе Fesco ТАСС подтвердили гибель моряков. «Подтверждаем факт смерти двух членов экипажа дизель-электрохода «Василий Головнин» во время антарктической экспедиции. Причины смерти на данный момент не установлены, проводится расследование», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что судно транспортной группы Fesco «Василий Головнин» в апреле завершило снабжение индийских научных станций в Антарктиде и сейчас направляется в  Кейптаун. При снабжении станций дизель-электроход столкнулся со сложными ледовыми условиями и штормовой погодой, после доставки грузов на одну из станций судно почти  месяц выбиралось из ледового поля.



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