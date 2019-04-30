Первый замминистра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку

Отставка пока не принята, но Трамп уже отправил в Сенат на утверждение кандидатуру преемника Розенстайна Джеффри Розена. Розенстайн планировал сложить с себя полномочия еще в середине марта после утверждения сенатом кандидатуры Уильяма Барра на посту главы Минюста. Тогда Барр попросил Розенстайна остаться до завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, работу которого курировал замминистра. Доклад спецпрокурора был опубликован 18 апреля.