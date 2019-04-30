Император Японии Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме

Собственно отречение состоится в императорском дворце в Токио примерно в 11 по Москве. По информации японских СМИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ произнесет речь и поблагодарит 85-летнего императора. Акихито также выступит с последним словом в качестве императора. Император официально уйдет в отставку в полночь. В среду новый император Нарухито в отдельной церемонии унаследует императорские регалии — меч и драгоценности, а также императорские печати