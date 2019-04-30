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05:05, 30 апреля 2019

Минюст отказал зарегистрировать «Открытую Россию» в качестве российской общественной организации.

Как сообщила пресс-служба министерства, в представленных документах содержится недостоверная информация — в России зарегистрировано «общественное объединение с тем же наименованием». «Открытая Россия» основана в ноябре 2016 года Михаилом Ходорковским. В конце марта движение самоликвидировалось для защиты своих активистов. Тогда же «Открытая Россия» подала в Минюст документы для официальной регистрации организации. В России признаны «нежелательными» структуры с похожими названиями, но  зарегистрированные в  Великобритании.



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