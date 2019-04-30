В ФСИН признают, что следователи применяют пытки к  заключенным.

В интервью Znak.com замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что зачастую заключенных привозят в СИЗО после допросов у правоохранителей «еле живыми». Сотрудники его ведомства много раз фиксировали у арестантов серьезные травмы, полученные во время следственных действий. По его словам, бывали даже случаи, когда избитых фигурантов сотрудники СИЗО отказывались принимать обратно, настаивая на их госпитализации. В прошлом году по словам Максименко, у двухсот арестантов после допросов были диагностированы различные травмы и ушибы.